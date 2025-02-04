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Канчельскис: «С каждым годом Сперцян выступает всё тише и тише»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Лидс».

«Думаю, с навыками и мастерством Сперцяна можно заиграть в Англии. Если есть интерес со стороны «Лидса», то почему бы и нет. Команда смотрит в будущее, претендует на выход в Премьер-лигу. Клуб с именем, с традициями. Когда я только приехал в «Манчестер Юнайтед», мы должны были становиться чемпионами, но проиграли, и «Лидс» выиграли чемпионат. У них тогда Кантона играл, потом мы его себе забрали.

Сперцяну надо этот шанс использовать, потому что надо смотреть правде в глаза. С каждым годом он все тише и тише выступает. Там он будет прогрессировать. Здесь у него был яркий первый, второй сезон, и потом всё тише», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

Источник: Legalbet
Андрей Канчельскис
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК Лидс
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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