Канчельскис: «С каждым годом Сперцян выступает всё тише и тише»

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Лидс».

«Думаю, с навыками и мастерством Сперцяна можно заиграть в Англии. Если есть интерес со стороны «Лидса», то почему бы и нет. Команда смотрит в будущее, претендует на выход в Премьер-лигу. Клуб с именем, с традициями. Когда я только приехал в «Манчестер Юнайтед», мы должны были становиться чемпионами, но проиграли, и «Лидс» выиграли чемпионат. У них тогда Кантона играл, потом мы его себе забрали.

Сперцяну надо этот шанс использовать, потому что надо смотреть правде в глаза. С каждым годом он все тише и тише выступает. Там он будет прогрессировать. Здесь у него был яркий первый, второй сезон, и потом всё тише», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.