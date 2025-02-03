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Сегодня, 23:09

Колосков: «Представители УЕФА сказали, что ожидают российские клубы и сборные в официальных соревнованиях»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о словах директора отдела УЕФА по делам национальных ассоциаций Зорана Лаковича о возможном допуске клубов из сборных из России на официальные соревнования.

«Я лично присутствовал на конференции. Никто не говорил о том, что надо моментально или мгновенно возвращать команды из России, — цитирует «РБ Спорт» Колоскова. — Но представители УЕФА сказали, что как можно скорее ожидают российские клубы и сборные в официальных соревнованиях. Лакович привел пример сборной Югославии, которую в 1992 году не пустили чемпионат Европы по футболу по политическим мотивам и сказал, что все югославы, сербы знают, что это такое и насколько это несправедливо. Зоран говорил, что нельзя смешивать политику и спорт, и делал это не от своего имени, а от имени всей организации. Просто так же он выступить не мог вопреки мнению своего руководства. Все делегаты восприняли это выступление с большим удовлетворением.

Нужно понимать, что сейчас дело не в УЕФА, а в мировой обстановке. Невозможно обеспечить безопасность для участников и официальных лиц. Есть проблемы с получением виз. Некоторые государства отказываются иметь дело с российской делегацией. То есть проблема чисто политическая, а не спортивная. В УЕФА примерно то же самое сказали, но просто немного другими словами».

Российские команды отстранены от турниров УЕФА с весны 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-predstaviteli-uefa-skazali-chto-ozhidayut-rossijskie-kluby-i-sborny-e-v-ofitsial-ny-h-sorevnovaniyah/
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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