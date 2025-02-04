«Химки» отказались продавать вратаря Кокарева клубам из Бельгии и России

Вратарь «Химок» Никита Кокарев мог перейти в другой клуб, сообщает Legalbet.

По сведениям источника, на 22-летнего россиянина претендовали несколько команд, в том числе бельгийский «Стандарт», однако руководство подмосковного клуба отказалось продавать игрока.

В текущем сезоне Кокарев провел 14 матчей, в которых четыре раза сыграл на ноль и пропустил 31 мяч.