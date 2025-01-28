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Сегодня, 19:24

Камоцци заявил, что адаптация Илича в «Спартаке» не займет много времени

Камила Абдурахманова
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Франко Камоцци, экс-помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал о возможном трансфере Ивана Илича в московскую команду.

«Думаю, адаптация Илича в «Спартаке» не займет много времени. Если трансфер состоится, то это будет успех для «Спартака». Илич способен помочь красно-белым в борьбе за чемпионство, у него есть опыт игры против соперников высокого уровня», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний Илич сыграл за «Торино» 13 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Стоимость Ивана Илича оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Иван Илич
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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