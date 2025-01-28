«Ахмат» отзаявил нападающего Кардосо

«Ахмат» убрал из заявки на сезон-2024/25 чемпионата России нападающего Фелиппе Кардосо.

26-летний бразилец в этом сезоне провел 17 матчей за грозненцев и забил 1 гол. Кардосо перешел в «Ахмат» в июле 2024 года из «Каза Пия».

После 18 туров РПЛ «Ахмат» набрал 13 очков и занимает 15-е место в таблице.