Карпин назвал Литвинова лучшим молодым игроком чемпионата России
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин принял участие в голосовании за лучшего молодого игрока РПЛ в сезоне-2022/2023.
Как сообщает «Чемпионат», лучшим молодым футболистом в минувшем сезоне чемпионата России, по мнению Карпина, стал защитник «Спартака» Руслан Литвинов. На вторую позицию тренер поставил полузащитника своей команды Кирилла Щетинина. Третье и четвертое места отдал еще двум игрокам «Ростова» — Александру Сильянову и Андрею Ланговичу, соответственно. На пятой строчке Карпин расположил нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
Литвинов является воспитанником «Спартака». В минувшем сезоне 21-летний футболист провел 34 матча за красно-белых во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.
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Локомотив – Рубин
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