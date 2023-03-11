Камоцци считает «Спартак» фаворитом в матче против «Факела»: «Жду победы»

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци поделился с «СЭ» ожиданиями от матча «Спартака» с «Факелом» в 19-м туре РПЛ.

«Спартак» может являться фаворитом в любой игре чемпионата России благодаря своему статусу самого важного клуба в стране. Матч с «Факелом» не исключение. Я жду победы «Спартака», — сказал Камоцци «СЭ».

Матч «Спартак» — «Факел» состоится сегодня, 11 марта и начнется в 16.30 (мск).