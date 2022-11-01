Камоцци: «Промес был лучшим игроком РПЛ в первом круге»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» назвал лучшего футболиста первого круга в РПЛ.

«Можно с уверенностью сказать, что Промес был лучшим игроком РПЛ в первом круге», — сказал Камоцци «СЭ».

В первом круге сезона-2022/23 в РПЛ Промес принял участие в 14 матчах, на его счету 12 голов и 6 результативных передач. Нидерландец на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата России.