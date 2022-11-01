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Сегодня, 10:37

Агент Кассьеры уверен, что игрок останется в «Зените»

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Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, заявил, что футболист не планирует менять команду.

«Я уверен, что Кассьерра продолжит выступать за «Зенит». Клуб приложил много усилий, чтобы заполучить его. В «Зените» им все довольны. Матео не везло в некоторых матчах, но он на одном уровне со сборной Колумбии. Именно поэтому мы выбрали «Зенит». Если Кассьерре и придется сменить клуб, то несколько заинтересованных сторон из Лиги чемпионов быстро заполучат его. К нему проявляют интерес в Турции, Сербии и Бельгии. Матео очень благодарен «Сочи», но сейчас его возвращение исключено», — приводит слова Петропулоса Sport24.

25-летний колумбиец присоединился к «Зениту» в июле 2022 года и провел за команду 16 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

01.11.2022 | Бавария — Интер

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-01-agent-kassyerry-ya-uveren-chto-mateo-prodolzhit-vystupat-za-zenit

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Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

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П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Матео Кассьерра
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РПЛ
ФК Зенит
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В «Зените» исключили возможность ухода Кассьерры в «Сочи»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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12 тур
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16 тур
17 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Владимир Сычевой

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 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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 7
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Спартак

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