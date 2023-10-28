Спортивный директор «Факела» Котов заявил, что Калинин извинился перед командой

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал, что защитник Игорь Калинин извинился перед клубом за отказ выйти на замену в матче 12-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:1).

«Игорь Калинин в заявке, все уже объяснили. Он извинился перед командой и руководством. Почему он тогда не вышел на замену? Это у него надо спросить. Минутное помутнение? Скорее всего, да», — приводит слова Котова «РБ Спорт».

28 октября в Воронеже проходит матч 13-го тура «Факел» — «Спартак». 27-летний защитник «Факела» находится в числе запасных.

В чемпионате РПЛ-2023/24 Калинин провел 2 матча, результативными действиями не отметился.