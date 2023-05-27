Камоцци назвал Промеса лучшим футболистом в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший советник Леонида Федуна в «Спартаке» Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» назвал лучшего футболиста в текущем сезоне РПЛ.

«Для меня Промес лучший футболист в этом сезоне», — сказал Камоцци «СЭ».

В текущем сезоне 31-летний голландец сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 10 результативных передач.

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.