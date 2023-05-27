«Торпедо» — «Оренбург»: Чурич сравнял счет

Полузащитник «Торпедо» Марио Чурич отметился голом в матче 29-го тура РПЛ с «Оренбургом» — 1:1.

Хавбек забил на 45-й минуте. Это его 1-й гол в этом сезоне.