Камилов, Иванов, Алиев и Беленов могут покинуть летом «Уфу»

Руководитель «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб пока не начинал переговоры с футболистами, у которых летом заканчивается действующий контракт.

«Никаких переговоров по контрактам мы не ведем, все будет ясно ближе к весне или даже летом», — цитирует Газизов Metaratings.ru.

Клуб не идет на такие меры из-за того, что нет ясности относительно будущего «Уфы». Если прописка в РПЛ будет сохранена, то с большинством игроков соглашения будут продлены на год.

В следующем году заканчиваются соглашения у Беленова, Табидзе, Йокича, Сухова, Алиева, Камилова и Иванова.