Камилов, Иванов, Алиев и Беленов могут покинуть летом «Уфу»
Руководитель «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб пока не начинал переговоры с футболистами, у которых летом заканчивается действующий контракт.
«Никаких переговоров по контрактам мы не ведем, все будет ясно ближе к весне или даже летом», — цитирует Газизов Metaratings.ru.
Клуб не идет на такие меры из-за того, что нет ясности относительно будущего «Уфы». Если прописка в РПЛ будет сохранена, то с большинством игроков соглашения будут продлены на год.
В следующем году заканчиваются соглашения у Беленова, Табидзе, Йокича, Сухова, Алиева, Камилова и Иванова.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/kamilov-ivanov-aliev-i-belenov-mogut-pokinut-letom-ufu--1157173/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю