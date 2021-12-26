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Джикия: «По эмоциям, конечно, самыми сумасшедшими стали игры с «Наполи»

15:28
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия в честь своего пятилетия в клубе вспомнил про чемпионство красно-белых в 2017 году, а также победу в Суперкубке России.

«Переходить в новый клуб и через несколько месяцев взять золотые медали..., — цитирует Джикию сайт клуба. — Об этом я не мог даже мечтать! Результат был известен за несколько туров до конца сезона, поэтому ездить по стране в качестве чемпиона стало огромной честью. Отдельно стоит отметить домашний матч против «Терека», когда фанаты выбежали на поле после финального свистка. Настоящее безумие и непередаваемые ощущения. В будущем надо обязательно повторить!».

Также Джикия отметил недавний выход «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

«Подытоживая мои пять лет в «Спартаке», важно отметить то, что происходило совсем недавно, — отметил Джикия. — «Спартак» вышел в 1/8 Лиги Европы с первого места в группе, чего в еврокубках не было с 1995 года! Приятно вписать свои фамилии в часть истории, которая еще продолжается. По эмоциям, конечно, самыми сумасшедшими стали игры с «Наполи». Особенно домашний матч: стадион был максимально возможно заполнен, болельщики невероятно придерживали команду, а нам удалось отблагодарить их победой и итоговым результатом в групповом турнире».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Лестер

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла
Челси

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-12-26-georgiy_dzhikiya_5_let_v_spartake/

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Роман Шишов все материалы автора

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