Джикия: «По эмоциям, конечно, самыми сумасшедшими стали игры с «Наполи»
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия в честь своего пятилетия в клубе вспомнил про чемпионство красно-белых в 2017 году, а также победу в Суперкубке России.
«Переходить в новый клуб и через несколько месяцев взять золотые медали..., — цитирует Джикию сайт клуба. — Об этом я не мог даже мечтать! Результат был известен за несколько туров до конца сезона, поэтому ездить по стране в качестве чемпиона стало огромной честью. Отдельно стоит отметить домашний матч против «Терека», когда фанаты выбежали на поле после финального свистка. Настоящее безумие и непередаваемые ощущения. В будущем надо обязательно повторить!».
Также Джикия отметил недавний выход «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».
«Подытоживая мои пять лет в «Спартаке», важно отметить то, что происходило совсем недавно, — отметил Джикия. — «Спартак» вышел в 1/8 Лиги Европы с первого места в группе, чего в еврокубках не было с 1995 года! Приятно вписать свои фамилии в часть истории, которая еще продолжается. По эмоциям, конечно, самыми сумасшедшими стали игры с «Наполи». Особенно домашний матч: стадион был максимально возможно заполнен, болельщики невероятно придерживали команду, а нам удалось отблагодарить их победой и итоговым результатом в групповом турнире».
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Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-12-26-georgiy_dzhikiya_5_let_v_spartake/
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