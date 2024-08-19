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Судейство

Сегодня, 14:50

Каманцев о словах спортивного директора «Оренбурга»: «Форма подачи и поведение перешли черту нормальности»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал для «СЭ» заявление спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева о судействе матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

«Если говорить о самом матче, то анализ инспектора и департамента судейства говорит о том, что никакой предвзятости в работе самого опытного нашего арбитра не было. Это подтверждают и многочисленные независимые судейские эксперты и бывшие судьи в медиа. Скажу больше, в самом спорном ключевом эпизоде матча решение было принято в пользу «Оренбурга»... В каждом матче все его участники допускают ошибки: их делают и игроки, и тренеры, и судьи. Из этого состоит игра. В абсолютно любом матче можно найти мелкие ошибки судей. Но в целом судейская бригада провела встречу на очень высоком уровне. Я понимаю эмоции, желание защитить молодую команду, но форма подачи и поведение в подтрибунном помещении на мой взгляд перешли черту нормальности», — сказал Каманцев «СЭ».

После матча Андреев раскритиковал судейство. Он заявил, что 99 процентов спорных единоборств судили в одну сторону. Главным арбитром матча был Владислав Безбородов, ВАР — Артем Любимов.

Атака Андреева на судей: праведный гнев или взрыв после обидного поражения?

Дмитрий Андреев
РФС
ФК Оренбург
Павел Каманцев
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 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
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 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
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 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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