Каманцев о словах спортивного директора «Оренбурга»: «Форма подачи и поведение перешли черту нормальности»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал для «СЭ» заявление спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева о судействе матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

«Если говорить о самом матче, то анализ инспектора и департамента судейства говорит о том, что никакой предвзятости в работе самого опытного нашего арбитра не было. Это подтверждают и многочисленные независимые судейские эксперты и бывшие судьи в медиа. Скажу больше, в самом спорном ключевом эпизоде матча решение было принято в пользу «Оренбурга»... В каждом матче все его участники допускают ошибки: их делают и игроки, и тренеры, и судьи. Из этого состоит игра. В абсолютно любом матче можно найти мелкие ошибки судей. Но в целом судейская бригада провела встречу на очень высоком уровне. Я понимаю эмоции, желание защитить молодую команду, но форма подачи и поведение в подтрибунном помещении на мой взгляд перешли черту нормальности», — сказал Каманцев «СЭ».

После матча Андреев раскритиковал судейство. Он заявил, что 99 процентов спорных единоборств судили в одну сторону. Главным арбитром матча был Владислав Безбородов, ВАР — Артем Любимов.

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