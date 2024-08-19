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Каманцев: «Призываем футбольное сообщество к соблюдению этики»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в комментарии для «СЭ» оценил высказывания спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева о судействе матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

«Что касается высказываний субъектов футбола в отношении конкретных людей и клубов, мы призываем все футбольное сообщество к соблюдению этики. Если есть какие-то факты и обстоятельства, то их нужно передать в департамент защиты игры РФС, департамент судейства. Мы открыты и готовы исследовать любую информацию. За все время моей работы в РФС не было эпизода, когда бы к нам поступил «сигнал» и мы бы отмахнулись от него. Мне кажется, что публичные комментарии в духе «мы же знаем, что в таком-то матче что-то было нечисто», без предъявления любых объективных доказательств бросают тень на весь наш футбол, в том числе и на клубы», — сказал Каманцев «СЭ».

Дмитрий Андреев и&nbsp;Владислав Безбородов. Атака Андреева на судей: праведный гнев или взрыв после обидного поражения?

После матча с «Ростовом» Андреев раскритиковал судейство. Он заявил, что 99 процентов спорных единоборств судили в одну сторону. Главным арбитром матча был Владислав Безбородов, ВАР — Артем Любимов.

Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Павел Каманцев
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 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
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 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
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 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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