Каманцев: «Заявление представителя «Оренбурга» выглядит категорически неуместно»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в комментарии для «СЭ» высказался о ситуации с заявлением спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

«Заявление представителя «Оренбурга» выглядит категорически неуместно. В большей степени даже не содержание, а форма, так как с этим клубом у нас выстроен хороший рабочий диалог, я регулярно общаюсь и с президентом, и со спортивным директором. Надеюсь, что, несмотря на такую эмоциональную реакцию, мы сможем сохранить рабочее взаимодействие», — сказал Каманцев «СЭ».

После матча с «Ростовом» Андреев раскритиковал судейство. Он заявил, что 99 процентов спорных единоборств судили в одну сторону. Главным арбитром матча был Владислав Безбородов, ВАР — Артем Любимов.