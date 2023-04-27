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Каманцев: «Ждем конкретных запросов от «Факела» по судьям, они ни разу не обращались в ЭСК»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев отреагировал на претензии генерального директора «Факела» Романа Асхабадзе по работе судей в РПЛ.

«По судейству были общие вопросы. Никакой матч подробно не был рассмотрен. Было выражено общее недовольство. С учетом турнирного положения «Факела», эмоции были сильными. Мы ждем конкретных запросов от «Факела», они ни разу не обращались в ЭСК, поэтому мне неизвестно о тех претензиях. У меня есть статистика по «Факелу» и могу сказать, что ошибки есть в каждую сторону. Ошибаются и в их пользу тоже.

Если Станислав Сухина обратится, то любые моменты обсудим и на любые вопросы ответим. Не вижу никакой тут проблемы. Если надо будет провести встречу, то мы встретимся. Но формат РПЛ не подразумевает обсуждение ошибок в отношении отдельного клуба. Мне не был задан ни один вопрос по конкретным моментам», — цитирует Sport24 Каманцева.

После поражения от «Оренбурга» (1:3) в матче 24-го тура чемпионата России спортивный директор воронежского клуба Кирилл Котов с сожалением высказался по поводу уровня судейства в РПЛ. В этой встрече в ворота «Факела» было назначено три пенальти.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-26-glava-sudeyskogo-komiteta-rfs-zhdem-konkretnykh-zaprosov-ot-fakela-sudi-oshibayutsya-i-v-ikh-polzu
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Павел Каманцев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
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Максим Ненахов

Локомотив

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