Агент Богосаваца: «Игрока все устраивает в «Ахмате»

Футбольный агент Младен Ратковица рассказал, что защитник Мирослав Богосавац всем доволен в «Ахмате». Действующий контракт 26-летнего серба рассчитан еще на 2 года.

«У Мирослава контракт с «Ахматом» еще на два года, так что на данный момент другие клубы делают предварительные запросы о том, как обстоит ситуация, но нет ничего конкретного. Несколько клубов следят за ним, но Богосавац счастлив в Грозном, его все устраивает, он сфокусирован на концовке сезона. Если по окончании сезона поступит предложение, мы обсудим его с «Ахматом» и там уже будем думать», — цитирует «РБ Спорт» Ратковица.

В этом сезоне Богосавац сыграл 23 матча за «Ахмат» и сделал четыре голевые передачи.