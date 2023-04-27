Червиченко — о внедрении пива на стадионы: «Клубам надо зарабатывать»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном возвращении пива на российские стадионы.

«Клубам надо зарабатывать. Поэтому пиво — не просто напиток в данном случае. Пиво — возможность заработать хорошие деньги для клубов. А сейчас и пива нет для болельщика, и денег у клуба», — цитирует Sport24 Червиченко.

Ранее в Министерстве спорта РФ поддержали возвращение пива на стадионы.