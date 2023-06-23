Каманцев анонсировал появление офсайдных линий в новом сезоне РПЛ

Глава департамента судейства Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с офсайдными линиями в Российской премьер-лиге.

«ВАР? Все по-прежнему, — сказал Каманцев «СЭ». — Будем обеспечивать большое количество матчей ВАР. Надеемся, что с офсайднами линиями с начала следующего сезона у нас все будет хорошо. Хочется сразу же сделать ремарку, что технология новая. Мы сделаем все, чтобы она работала безотказно с первого тура, но любой новый сразу не работает идеально. Линии Hawk-Eye тоже дорабатывались после своего запуска».

Каманцев также отметил, что технология офсайдных линий будет дорабатываться.

«Также будем дорабатывать с нашими китайскими партнерами. Это хорошая технология, которая прошла сертификацию ФИФА, но первое время возможны нюансы. Офсайдные линии с первого тура? Да. Мы планируем, что они будут», — добавил Каманцев.

Сезон-2022/23 чемпионата России прошел без демонстрации офсайдных линий. Ранее технологию предоставляла британская компания Hawk-Eye Innovations, но соглашение с ней завершилось летом прошлого года.