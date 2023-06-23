Масалтин считает, что в РПЛ на данный момент важно лишь первое место

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что в чемпионате России в нынешней обстановке имеет значение только первое место.

«Традиции традициями. Лучше, конечно, второе-третье место занимать, чем, например, десятое. Но можно и с другого ракурса посмотреть: есть только одно чемпионское место — первое, и все. И так же есть Кубок: либо ты обладатель Кубка, либо финалист. В нашей традиции медали, конечно, важное значение имеют. Сложилось так, что завоевал второе или третье место — хорошо. Но, по большому счету, это не так уж и важно», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

В завершившемся сезоне РПЛ первое место в пятый раз подряд занял «Зенит».

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.