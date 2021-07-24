Парфенов: «До удаления была одна игра, а после другая»
22:15
Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов после поражения от «Локомотива» (1:3) в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи.
«Комментарий по сегодняшней игре? Давайте лучше конкретные вопросы. Какие перспективы Ковалева в Арсенале? Давайте говорить только по игре, — сказал Парфенов. — Что я думаю об игре «Локомотива»? Наверное, это должен сказать тренер «Локомотива». До удаления была одна игра, а после другая. Момент с уголовным, когда был забит мяч — к нему есть вопросы. Играть без зрителей? Такая ситуация, мы ее принимаем. Повлиять на нее мы никак не можем». (Артем Бухаев)
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