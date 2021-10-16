Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением об эпизоде в конце первого тайма матча 11-го тура Тинькофф РПЛ между красно-белыми и «Динамо».

«То, что подрались — наверное, это было прогнозируемо. Подкат Захаряна — это оранжевая карточка, как минимум можно было посмотреть эпизод на мониторе, но дальнейшая история, наверное, отвлекла от просмотра ВАР. Откровенный был бросок в ноги от Захаряна, это говорит о том, что Кофрие хорошенько пощипал Захаряна в первом тайме. Драка — это все нервы. Качество игры страдало из-за этого, игра нервная во всех смыслах, отсюда — нервозность в простых действиях и передачах», — приводит matchtv.ru Калиниченко.

На 40-й минуте встречи после грубого подката нападающего «Динамо» Арсена Захаряна под защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие произошла потасовка. Сначала защитник Самюэль Жиго подбежал и толкнул Захаряна, после чего футболисты соперников, а также персонал команд начали толкаться у технической зоны «Динамо». В результате несколько игроков обеих команд получили желтые карточки.