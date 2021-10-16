Кофрие прокомментировал драку в матче «Спартак» — «Динамо»
Защитник «Спартак» Максимилиано Кофрие в перерыве матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» прокомментировал драку, произошедшую между командами в конце первого тайма.
— Дерби, много эмоций, там был достаточно агрессивный фол. Естественно, что была такая реакция, — отметил Кофрие.
— «Спартак» проигрывает. Где нужно прибавить?
— Создаем моменты, но их недостатчоно. Во втором тайме нужно прибавлять. Стать агрессивнее в единоборствах, бороться за каждый матч и обязательно забивать. Моменты будут.
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