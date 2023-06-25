Бышовец рассказал, кто сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, кто сможет составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство в РПЛ в сезоне-2023/24.
«Мне кажется, что соперничество в следующем сезоне за чемпионство будет между тремя-четырьмя командами. «Зениту» могут составить конкуренцию ЦСКА и «Спартак», а также к ним подключится «Локомотив». Команда в последние месяцы усилила свои позиции.
Думаю, что еще в этот список можно добавить «Динамо». Я надеюсь, что в московском клубе работа с молодежью идет не только для раскрытия их потенциала, но и смысла жизни в целом», — приводит Betonmobile слова Бышовца.
«Зенит» становился чемпионом России в последних пяти сезонах подряд.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
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