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Как выглядят "слабенькие" ножки Норманна. О чем говорит Александр Егоров

20 июля. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Спартак" - 2:2. Падение Матиаса Норманна в борьбе с Андреем Ещенко. Фото ФК "Ростов" Падение Матиаса Норманна в борьбе с Андреем Ещенко. Фото ФК "Ростов" Падение Матиаса Норманна в борьбе с Андреем Ещенко. Фото ФК "Ростов" Матиас Норманн после падения в борьбе с Андреем Ещенко. Фото ФК "Ростов" Матиас Норманн после падения в борьбе с Андреем Ещенко. Фото ФК "Ростов" Матиас Норманн и Кирилл Левников. Фото ФК "Ростов"
20 июля. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Спартак" - 2:2. Падение Матиаса Норманна в борьбе с Андреем Ещенко. Фото ФК "Ростов"
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Директор департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на пресс-конференции Российской премьер-лиги оценил два эпизода с неназначением и назначением 11-метровых ударов в матче 2-го тура чемпионата России "Ростов""Спартак" (2:2). Он дважды занял сторону главного арбитра этой встречи Кирилла Левникова.

Падение Матиаса Норманна в борьбе с Андреем Ещенко. Фото ФК "Ростов"
Падение Матиаса Норманна в борьбе с Андреем Ещенко. Фото ФК "Ростов"

Сначала в первом тайме Левников не увидел нарушения в борьбе защитника красно-белых Андрея Ещенко с хавбеком дончан Матиасом Норманном. Затем судья наказал хозяев пенальти за фол защитника Евгения Чернова на атакующем полузащитнике гостей Зелимхане Бакаеве.

Матиас Норманн после падения в борьбе с Андреем Ещенко. Фото ФК "Ростов"
Матиас Норманн после падения в борьбе с Андреем Ещенко. Фото ФК "Ростов"

"На 13-й минуте он правильно поступил, не поставив пенальти на Норманне. У него ножки слабенькие, часто падал", – сказал Егоров о первом эпизоде.

Матиас Норманн и Кирилл Левников. Фото ФК "Ростов"
Матиас Норманн и Кирилл Левников. Фото ФК "Ростов"

Левников не удалил спартаковца. Красно-белым везет с судейством

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 2-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие матчи
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