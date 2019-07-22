Как выглядят "слабенькие" ножки Норманна. О чем говорит Александр Егоров

Директор департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на пресс-конференции Российской премьер-лиги оценил два эпизода с неназначением и назначением 11-метровых ударов в матче 2-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" (2:2). Он дважды занял сторону главного арбитра этой встречи Кирилла Левникова.

Падение Матиаса Норманна в борьбе с Андреем Ещенко. Фото ФК "Ростов"

Сначала в первом тайме Левников не увидел нарушения в борьбе защитника красно-белых Андрея Ещенко с хавбеком дончан Матиасом Норманном. Затем судья наказал хозяев пенальти за фол защитника Евгения Чернова на атакующем полузащитнике гостей Зелимхане Бакаеве.

Матиас Норманн после падения в борьбе с Андреем Ещенко. Фото ФК "Ростов"

"На 13-й минуте он правильно поступил, не поставив пенальти на Норманне. У него ножки слабенькие, часто падал", – сказал Егоров о первом эпизоде.

Матиас Норманн и Кирилл Левников. Фото ФК "Ростов"

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