Григорий Иванов включил футболиста «Урала» в пятерку лучших игроков года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2021 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Президент «Урала» Григорий Иванов поставил на первое место вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Также в его пятерку вошли: Георгий Джикия («Спартак»), Себастьян Шиманьски («Динамо»), Арсен Адамов («Урал»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»).