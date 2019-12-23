Как голосовал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц при определении лучшего игрока России
21:00
Сегодня «СЭ» назвал лучшего игрока 2019 года по версии нашего издания и РФС. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поставил на первое место полузащитника своей команды Романа Еременко. Также в пятерку вошли другие игроки дончан: Матиас Норманн, Ивелин Попов, Элдор Шомуродов, Алексей Ионов.
Выбор Арташеса Арутюнянца. Фото «СЭ»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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