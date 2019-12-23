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Как голосовал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц при определении лучшего игрока России

21:00
Выбор Арташеса Арутюнянца. Фото "СЭ"
Выбор Арташеса Арутюнянца. Фото "СЭ"
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Сегодня «СЭ» назвал лучшего игрока 2019 года по версии нашего издания и РФС. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поставил на первое место полузащитника своей команды Романа Еременко. Также в пятерку вошли другие игроки дончан: Матиас Норманн, Ивелин Попов, Элдор Шомуродов, Алексей Ионов.

Выбор Арташеса Арутюнянца. Фото "СЭ"
Выбор Арташеса Арутюнянца. Фото «СЭ»

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