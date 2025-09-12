Кахигао выразил соболезнования в связи со смертью фотографа «Спартака» Ступникова

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао выразил соболезнования в связи со смертью фотографа клуба Александра Ступникова.

«Сегодня мы в уютной атмосфере. Надеюсь, что у всех все хорошо. Хотел бы выразить соболезнования от клуба. Недавно не стало нашего фотографа Александра Ступникова. У Дмитрия Зеленова два дня назад ушел отец. Это высочайший профессионализм, что он сейчас с нами. Мы рядом, от лица клуба выражаю соболезнования. Предлагаю поаплодировать по этому поводу», — сказал Кахигао на пресс-конференции.

О смерти Ступникова стало известно 8 сентября. Ему было 40 лет.