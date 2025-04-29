Кахигао: «Станкович проводит хорошую работу в «Спартаке». Я доволен его вкладом»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао заявил, что доволен работой Деяна Станковича на посту главного тренера московской команды.

— Есть ли уверенность, что Станкович останется на следующий сезон? Сегодня неподходящий день, чтобы говорить о контрактах. Когда какие-то новости будут — мы расскажем. Станкович проводит хорошую работу. Наша цель — побеждать в каждом матче. Но я доволен его вкладом и вкладом тренерского штаба.

Станкович возглавляет «Спартак» с мая 2024 года. Контракт 46-летнего сербского специалиста с красно-белыми рассчитан до лета 2026-го.