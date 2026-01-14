Кахигао: «Если Карседо не будет успешен в «Спартаке», это будет и моя ответственность в том числе»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао заявил, что в случае неудачи Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера московской команды он также понесет ответственность.

5 января красно-белые объявили о подписании контракта с 52-летним испанским специалистом до лета 2028 года. Ранее Карседо возглавлял «Пафос».

— Если Карседо не будет успешен, это будет и моя ответственность в том числе. Хотели ли купить Бабаева? Не могу говорить об игроках другого клуба.

«Спартак» набрал 29 очков за 18 туров чемпионата России сезона-2025/26 и занимает шестое место в турнирной таблице.