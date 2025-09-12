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Прощание с бывшим администратором «Спартака» Хаджи пройдет 15 сентября

Сергей Разин
корреспондент

Прощание с бывшим администратором «Спартака» Александром Хаджи пройдет 15 сентября, сообщает ТАСС.

Место проведения прощания еще не определено.

Хаджи ушел из жизни 11 сентября. В «Спартаке» он работал с 1983 по 2008 год сначала на должности администратора команды, а в последние годы — генеральным менеджером. Вместе со «Спартаком» Хаджи завоевал 11 золотых медалей чемпионов страны, 7 серебряных, 3 бронзовых и выиграл 4 Кубка страны.

Источник: ТАСС
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ФК Спартак (Москва)
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