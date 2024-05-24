Кафанов о продлении контракта Акинфеева с ЦСКА: «Нисколько не удивлен этой новостью. Вратари с годами становятся только лучше»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал «СЭ» продление контракта голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с армейцами.

«Нисколько не удивлен этой новостью. Вратари с годами становятся только лучше. Я всегда желал ему, чтобы он играл как можно дольше. Игорь — легендарный вратарь. Наверное, мы оценим все его заслуги после завершения карьера. Так получается, что мы не ценим человека, когда он при деле. А когда он заканчивает, то многие говорят, что он легенда и многое сделал для страны», — сказал Кафанов «СЭ».

38-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду красно-синих с 2003 года. Вместе с армейцами он 6 раз становился чемпионом России, по 7 раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА.

В сезоне-2023/24 Акинфеев принял участие в 26 матчах ЦСКА во всех турнирах, пропустил 34 гола и 8 раз отыграл на ноль.