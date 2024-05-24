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Кафанов о продлении контракта Акинфеева с ЦСКА: «Нисколько не удивлен этой новостью. Вратари с годами становятся только лучше»

Константин Белов
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал «СЭ» продление контракта голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с армейцами.

«Нисколько не удивлен этой новостью. Вратари с годами становятся только лучше. Я всегда желал ему, чтобы он играл как можно дольше. Игорь — легендарный вратарь. Наверное, мы оценим все его заслуги после завершения карьера. Так получается, что мы не ценим человека, когда он при деле. А когда он заканчивает, то многие говорят, что он легенда и многое сделал для страны», — сказал Кафанов «СЭ».

38-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду красно-синих с 2003 года. Вместе с армейцами он 6 раз становился чемпионом России, по 7 раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА.

В сезоне-2023/24 Акинфеев принял участие в 26 матчах ЦСКА во всех турнирах, пропустил 34 гола и 8 раз отыграл на ноль.

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виталий Кафанов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
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Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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