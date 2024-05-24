Галямин считает, что «Динамо» сыграет на результат с «Краснодаром»

Экс-спортивный директор «Динамо» Дмитрий Галямин поделился ожиданиями от матча бело-голубых против «Краснодара» в 30-м туре РПЛ.

«У «Динамо» больше шансов выиграть, чем у «Краснодара». Думаю, «Динамо» будет стараться играть осторожно. «Динамо» — играющая команда, которая показывает хороший футбол, хороший подбор футболистов. Они почти никогда не играют на результат, но во втором круге они показали, что, если нужно, то наступают себе на горло и делают это. Поэтому, думаю, что шансов у них больше», — цитирует Галямина Metaratings.

«Динамо» на выезде сыграет с «Краснодаром» в заключительном туре РПЛ. Все матчи 30-го тура пройдут в субботу, 25 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Перед последним туром «Динамо» (56 очков) лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Вторым идет «Зенит» (54), третьим — «Краснодар» (53).