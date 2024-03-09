Кафанов одним словом оценил игру Песьякова в матчах с «Крыльями» и «Краснодаром»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» одним словом оценил игру голкипера «Ростова» Сергея Песьякова после рестарта РПЛ.

«Сафонов отыграл очень уверенно, не ошибался, все хорошо. Песьяков — то же самое. Эти две игры он провел очень хорошо. Есть такое слово — безупречно. Ни к одному моменту нет претензий», — сказал Кафанов «СЭ».

В 19-м туре Песьяков сыграл на ноль в матче с «Крыльями Советов» (2:0), в 20-м туре пропустил один гол от «Краснодара» (2:1).