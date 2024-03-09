Зазулин оценил готовность «Зенита» к матчу против «Урала»

Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин поделился ожиданиями от предстоящей игре питерцев в 20-м туре РПЛ против «Урала». Матч пройдет в Екатеринбурге.

«Бразильцам может быть тяжело в Екатеринбурге. Наверное, новичкам будет сложно, холодная погода может повлиять на результат матча. Но потихоньку они должны привыкать к условиям. Остальные то латиноамериканцы уже привыкли к морозам», — сказал Зазулин Legalbet.

Сегодня, 9 марта, в Екатеринбурге ожидается минус три градуса. Начало матча «Урал» — «Зенит» — в 14.00 мск.