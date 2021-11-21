Арбитр Матюнин проводит 100-й матч в чемпионате России
Игра 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Рубин» стала для 39-летнего Алексея Матюнина 100-й в РПЛ в роли судьи. До него только 29 рефери дошли до этого рубежа.
Дебютировал Матюнин в премьер-лиге 14 апреля 2013 года — в матче «Рубин» — «Ростов» (1:1).
В его карьере есть необычная встреча, в которой оказалось два главных арбитра. 2 августа 2014-го в начале игры 1-го тура чемпионата России-2014/15 ЦСКА — «Торпедо» (4:1) получил травму Игорь Федотов. Его на 13-й минуте заменил как раз Матюнин, поначалу выполнявший обязанности резервного.
Именно он, а не Федотов, назначил 11-метровый удар в ворота торпедовцев, удалил их защитника Владимира Рыкова и вынес четыре предупреждения. Но на сайте РПЛ в этой встрече значится один главный — Федотов, а все эти данные учтены в его статистике. И сам матч Матюнину ошибочно не добавлен. Потому в его активе до воскресенья были 98, а не 99 игр.
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