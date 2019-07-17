Каборе считает, что "Динамо" по силам выйти на лидирующие позиции в РПЛ

Новичок "Динамо", полузащитник Шарль Каборе назвал переход в московскую команду шагом вперед в своей карьере, сообщает официальный сайт бело-голубых.

– У "Динамо" красивая просторная база. Считаю, что команде очень повезло тренироваться здесь. Я сразу почувствовал себя как дома. Она несколько отличается от краснодарской в технологическом плане – тут все оборудовано на самом высоком уровне.

– В "Краснодаре" ты боролся за чемпионство. В "Динамо" же только строится команда, которая будет претендовать на самые высокие места. Не жалеешь о смене обстановки?

– Нет, ни в коем случае. Для меня переход в "Динамо" – важный момент. Можно сказать, что это шаг вперед, новый опыт. Мне не терпится выйти на поле в футболке бело-голубых. В "Динамо" создается команда, которая имеет все шансы в ближайшее время выйти на лидирующие позиции в чемпионате. Клуб уже сделал ряд приобретений, вероятно, появятся еще сильные новички. Уверен, что "Динамо" по силам решить задачу на сезон, – приводит слова Каборе пресс-служба "Динамо".

Напомним, что контракт Каборе с москвичами рассчитан на два года. В "Динамо" он будет играть под 77-м номером. Предыдущие четыре сезона буркинийский футболист провел в "Краснодаре".

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