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«Лобановский — чистейшая выдумка». Известный журналист не считает советскую легенду сильным тренером

Юрий Голышак
,  
Александр Кружков
Читать «СЭ» в

Известный журналист Валерий Винокуров в интервью «СЭ» высказался о знаменитом тренере киевского «Динамо» и сборной СССР Валерии Лобановском.

— Вы перечисляли тренеров прошлого, которые и сегодня были бы великими. Но не назвали Лобановского.

— А я Лобановского не считаю выдающимся тренером!

— Как так?

— Слишком хорошо его знаю. Мы ровесники. Столько лет дружили!

— Прямо дружили?

— Когда они с Базилевичем уже игроками «Шахтера» и «Черноморца» приезжали в Москву, Валера Березовский, известный журналист, организовывал шашлыки. Мы вели футбольные разговоры, все мечтали: вот они закончат играть — и будет между нами такой же союз, как у Вита с Масловым.

— Не вышло союза-то.

— Закончили, стали тренерами. Лобановский возглавил «Днепр», Базилевич — «Шахтер». Мы сразу разошлись идеологически!

— Вам никогда не казалось, что Базилевич как тренер сильнее Лобановского?

— А я о чем? Или вы не поняли? Конечно, сильнее! Лобановский — это абсолютная легенда. Вся история соткана из легенд. Ну, залп «Авроры» — вас не беспокоит, что его не было?

— Лобановский — из той же серии, что и залп «Авроры»?!

— Лобановский — чистейшая выдумка! Созданный образ — который он мастерски сформировал. С помощью журналистов — Саши Горбунова, Валеры Березовского. Наши тренеры Лобановского крупным специалистом не считали. Вот Симонян — он такой... Мягкий очень!

Полностью интервью с Валерием Винокуровым можно прочитать здесь.

Валерий Лобановский
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