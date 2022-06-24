«Севилья» и «Реал Сосьедад» интересуются Шиманьски
«Севилья» и «Реал Сосьедад» проявляют интерес к полузащитнику «Динамо» Себастьяну Шиманьски, сообщает La Colina de Nervion.
По информации источника, московский клуб готов рассмотреть предложения по 23-летнему поляку в размере 12 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Шиманьски забил шесть мячей и отдал девять результативных передач в 31 матче за москвичей во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Поляк перешел в стан бело-голубых из «Легии» 1 июля 2019 года.
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