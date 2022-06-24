Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 08:34

«Севилья» и «Реал Сосьедад» интересуются Шиманьски

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Себастьян Шиманьски.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Севилья» и «Реал Сосьедад» проявляют интерес к полузащитнику «Динамо» Себастьяну Шиманьски, сообщает La Colina de Nervion.

По информации источника, московский клуб готов рассмотреть предложения по 23-летнему поляку в размере 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Шиманьски забил шесть мячей и отдал девять результативных передач в 31 матче за москвичей во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Поляк перешел в стан бело-голубых из «Легии» 1 июля 2019 года.

Себастьян Шиманьски
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
ФК Севилья
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как выбрать виноград. Советы эксперта
Виктор Мозес и еще пять футболистов, которые могут расторгнуть контракты и сбежать из России
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
ЦСКА ведет одноклубника Кокорина, Дзюба не нужен «Ференцварошу», «Бавария» зовет Роналду
«Бюджет «Торпедо» вырастет на миллиард рублей. Хотим попасть в первую восьмерку». Интервью босса клуба Менжинского
«Зенит» берет Кассьерру — Питер работает по-баварски. Ему-то хорошо, а чемпионату?
«Не стал захлебываться слюнями счастья по поводу Зиньковского. В «Спартаке» многие пропадают». Мнение Червиченко
Президент «Ахмата» уверен, что Ильин принесет много пользы команде
Джикия высказался о трансферах Рыбуса и Зиньковского
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лобановский — чистейшая выдумка». Известный журналист не считает советскую легенду сильным тренером
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости