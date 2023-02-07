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Аленичев считает, что Соболева недаром прозвали дельфином

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о нынешнем форварде красно-белых Александре Соболеве.

«Саша — хороший нападающий. Мне нравится, что он злой. Мягкотелые футболисты ничего не добьются. Но местами перебарщивает с разговорами и нецензурной лексикой. Самое главное, что мне не нравится: несмотря на свои габариты, он слишком много падает. Недаром его прозвали «дельфин». Он должен сделать выводы и поменять свою игру. Соболев может посмотреть на пример Дзюбы, Ибрагимовича или Бензема. За девяносто минут они упадут максимум один раз, и то если их жестко собьют. А у Саши 7-8 падений за игру», — приводит слова Аленичева Sport24.

25-летний Соболев выступает за «Спартак» с июля 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-07-alenichev-pro-soboleva-perebarshchivayet-s-netsenzurnoy-leksikoy-i-slishkom-mnogo-padayet-nedarom-yego-prozvali-delfin
Александр Соболев
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