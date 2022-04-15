Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:26

Вратарь «Спартака» Свинов: «В детстве очень нравился Акинфеев, поэтому следил за ЦСКА»

Вратарь «Спартака» Свинов рассказал, что в детстве ему очень нравился капитан ЦСКА Акинфеев
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь «Спартака» Илья Свинов ответил на вопрос о том, болел ли за московский клуб в детстве.

«У меня не было любимого клуба, — приводит слова вратаря Sport24. — В детстве очень нравился Акинфеев, поэтому следил за ЦСКА. Но нельзя сказать, что болел. Первую игру в заявке «Спартака» как раз был против армейцев. Вышел на разминку и думаю: «На одном поле с Игорем разминаюсь — круто!»

Свинов также ответил, по-прежнему ли вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев является лучшим России.

«Даже сейчас, в своем возрасте, Акинфеев точно входит в тройку лучших. Кто еще в тройке? Сафонов. А третий... Пусть будут сразу и Селихов, и Максименко, поставлю их на одну строчку», — сказал он.

21-летний россиянин перешел в «Спартак» из «Факела» 1 января 2022 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Акинфеев является воспитанником красно-синих. В основной команде армейцев вратарь дебютировал в 2003 году. 36-летний россиянин является шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка России и обладателем Кубка УЕФА в составе ЦСКА.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-15-vratar-spartaka-svinov-v-detstve-ochen-nravilsya-akinfeyev-poetomu-sledil-za-tsska
Игорь Акинфеев
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Лига Европы УЕФА
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вся правда о капусте: польза и вред
Месть за Федора и драка за 1 млн долларов. Лучший ученик Емельяненко Вадим Немков должен наказать Bellator за подлую политику
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Зенит» — «Урал» и другие матчи
Голкипер «Спартака» Свинов прокомментировал критику Федуна со стороны болельщиков
РПЛ, 25-й тур: «Динамо» сыграет против «Ахмата», «Спартак» — «Рубин» и другие матчи
Убыток «Локомотива» в 2021 году увеличился до 2,58 миллиарда рублей
Изидор: «Локомотив» — один из трех клубов России, которые знают во Франции. Еще ЦСКА и «Зенит»
Тур-разогрев перед дерби ЦСКА — «Спартак»
Торможение ЦСКА: спад или случайность? Колонка Казакова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Изидор: «Гол «Спартаку» забил в стиле Тьерри Анри»

Изидор рассказал, что думает об экс-партнере по «Монако» Александре Головине
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости