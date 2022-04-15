Вратарь «Спартака» Свинов: «В детстве очень нравился Акинфеев, поэтому следил за ЦСКА»

Вратарь «Спартака» Свинов рассказал, что в детстве ему очень нравился капитан ЦСКА Акинфеев

Вратарь «Спартака» Илья Свинов ответил на вопрос о том, болел ли за московский клуб в детстве.

«У меня не было любимого клуба, — приводит слова вратаря Sport24. — В детстве очень нравился Акинфеев, поэтому следил за ЦСКА. Но нельзя сказать, что болел. Первую игру в заявке «Спартака» как раз был против армейцев. Вышел на разминку и думаю: «На одном поле с Игорем разминаюсь — круто!»

Свинов также ответил, по-прежнему ли вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев является лучшим России.

«Даже сейчас, в своем возрасте, Акинфеев точно входит в тройку лучших. Кто еще в тройке? Сафонов. А третий... Пусть будут сразу и Селихов, и Максименко, поставлю их на одну строчку», — сказал он.

21-летний россиянин перешел в «Спартак» из «Факела» 1 января 2022 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Акинфеев является воспитанником красно-синих. В основной команде армейцев вратарь дебютировал в 2003 году. 36-летний россиянин является шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка России и обладателем Кубка УЕФА в составе ЦСКА.