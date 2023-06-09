Ивич хочет оставить Ионова в «Краснодаре» еще на сезон

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич попросил руководство клуба продлить контракт с форвардом Алексеем Ионовым, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сербский специалист был впечатлен работоспособностью 34-летнего футболиста.

В прошедшем сезоне Ионов провел 37 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с командой истекает в конце сезона.