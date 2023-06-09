Агент: «Наилучшим вариантом будет, если Майсторович вернется на поле через шесть месяцев»

Футбольный агент Александар Важич рассказал, как проходит процесс восстановления защитника «Динамо» Милана Майсторовича.

«У Милана все порядке, насколько это возможно в данной ситуации, — цитирует «РБ Спорт» Важича. — Операция прошла удачно,начался процесс восстановления. Майсторович находится в Москве с семьей. Где-то через месяц будет ясна более полная картина, тогда можно будет точнее говорить о сроках реабилитации. Но в любом случае наилучшим вариантом будет, если Милан вернется на поле через шесть месяцев».

В матче 27-го тура против «Ахмата» (0:3) сербский футболист был заменен из-за травмы. Позже выяснилось, что у 18-летнего защитника диагностирован разрыв крестообразных связок.

Майсторович перешел в «Динамо» в 2023 году. За московскую команду он провел 10 матчей.