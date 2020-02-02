Иванович поддерживает расширение РПЛ

Защитник и капитан «Зенита» Бранислав Иванович заявил, что поддерживает расширение российской премьер-лиги до 18 команд.

— У России есть возможности для этого, — цитирует Ивановича официальный сайт «Зенита». — Необходимо, чтобы клубы, пополняющие лигу, были финансово стабильны. Все зависит от погоды. Но в целом я поддерживаю расширение. Главное, чтобы клубы не разваливались, как вот, например, «Тосно» недавно. Есть города, которые соскучились по футболу и хотят видеть у себя большие команды — «Зенит», «Спартак» и другие.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, имея в активе 45 очков в 19 играх.