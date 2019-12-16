Иванов считает, что Александр Егоров не справился с работой главы судейского корпуса

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» высказал мнение, что глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не справляется со своими обязанностями.

— Вы всегда достаточно эмоционально высказывались о судьях и их руководителе Александре Егорове. Весной будете осторожнее критиковать главу ДСИ?

— Поймите меня правильно. Я же не оскорбляю Егорова, а констатирую факты. В этом году действительно много ошибок. Недавно прочитал в вашем издании интервью генерального директора ЦСКА Романа Бабаева. Он говорит, что раньше такого не было. Я с ним согласен. Нет, я не утверждаю, что в ошибках виноват только Егоров.

— А кто тогда?

— Ну бывает так, что у человека не получилось. Он сам еще недавно судил. Может быть, ему рано быть руководителем. Но когда так много ошибок, надо, наверное, призадуматься. Ведь не доволен не только ЦСКА, но и другие клубы. Да вообще все! Мы не понимаем разной трактовки правил. За один и тот же фол могут удалить или вообще ничего не показать. Мы же говорили Егорову — решения должны быть прозрачными и одинаковыми для всех.

Поэтому я и считаю, что Александр Егоров не справляется со своими обязанностями. Ну так бывает... Может быть, в дальнейшем РФС вновь вернется к его кандидатуре. Он все-таки опытный судья. Однако успешно руководить арбитрами ему не удается. Точнее — не удалось. Все же это видят. Наши тренеры уже закипают. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Григория Иванова — здесь.