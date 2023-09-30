Президент «Урала»: «Все люди, которые хоть немного понимают в футболе, все видели»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о том, поддержали ли футбольные руководители его слова в адрес арбитра Романа Галимова.

Ранее в интервью «СЭ» Иванов назвал арбитра матча 10-го тура против «Ростова» (2:2) негодяем и призвал закончить его судейство.

«Мы ехали всю ночь в поезде, сейчас только садимся в самолет, так что я не знаю, поддерживал ли кто-то мне или нет. Не читал и не хочу читать. Все люди, которые хоть немного понимают в футболе, все видели, все сказали. Почитай в комментариях, тебе все скажут», — сказал Иванов «СЭ».

В первом тайме матча Галимов назначил спорный пенальти в ворота «Урала», который позволил «Ростову» отыграть один мяч. Во втором тайме судья удалил хавбека Андрея Егорычева расценив действия игрока, как фол «последней надежды».

«Ростов» с 10 очками занимает 11-е место в РПЛ. «Урал» с 15 очками — на 7-м месте.