Божович считает, что ни один российский клуб не смог бы выйти из группы в еврокубках

Бывший тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович в комментарии для «СЭ» объяснил, почему российские клубы не смогли бы выйти из группы при возможном участии в еврокубках.

«Я считаю, что сейчас ни один российский клуб не смог бы выйти из группы еврокубков. Почему? Уровень чемпионата упал», — сказал Божович «СЭ».

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине в феврале 2022 года.