Обляков: «Сезон неудачный. Кубок не взяли и закончим в РПЛ без медалей»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги сезона и высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ с «Локомотивом».

— ЦСКА уже не сможет побороться за титулы. Как искать мотивацию на последний матч тура?

— Хочется сохранить лицо клуба, будем играть только на победу в матче против «Локомотива». Всегда хочется брать три очка, тем более это будет московское дерби. Плюс в первом клубе у нас было болезненное поражение в гостях.

Понятно, что сезон неудачный. Кубок не взяли и закончим в РПЛ без медалей. Матчем против «Локомотива» хочется завершить сезон на мажорной ноте.

— Что изменилось после ухода Челестини?

— У Игдисамова есть свое видение футбола. Отрабатываем все аспекты игры, — сказал журналистам Обляков.

Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдет на «ВЭБ Арене» 17 мая в 18:00 по московскому времени.